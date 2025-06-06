Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kerusuhan saat Perayaan Kemenangan Klub Kriket di India, 11 Tewas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |17:11 WIB
Kerusuhan saat Perayaan Kemenangan Klub Kriket di India, 11 Tewas
Kerusuhan saat Perayaan Kemenangan Klub Kriket di India, 11 Tewas (Reuters)
BENGALURU - Setidaknya 11 orang tewas dalam kerumunan yang menyerbu di luar stadion kriket di Kota Bengaluru, India, Rabu (4/6/2025). Kerumunan tersebut merayakan kemenangan pertama Royal Challengers Bengaluru dalam Liga Premier India.

Bengaluru merayakan kemenangan atas Punjab Kings di pertandingan final turnamen T20 di edisi ke-18 IPL, liga kriket terkaya di dunia.

Ribuan orang, beberapa mengibarkan bendera merah tim tuan rumah, berjejer di jalan-jalan di sekitar Stadion Chinnaswamy saat tim tiba dengan bus di malam hari. Beberapa di antaranya memanjat pohon dan dinding stadion untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik.

Saat perayaan berlangsung, beberapa orang di luar tanpa izin mencoba menerobos gerbang. Polisi menyatakan, terjadi masalah lebih lanjut antara perimeter dan arena utama.

Gambar dari tempat kejadian menunjukkan orang-orang memanjat yang lain.

1. 11 Tewas

Kepala Menteri Negara Bagian Karnataka, Siddaramaiah, mengatakan 11 orang tewas dan 47 orang terluka dalam insiden itu.

"Pada saat perayaan, peristiwa malang ini seharusnya tidak terjadi. Kami bersedih atas hal ini. Para penggemar yang datang melebihi ekspektasi kami," katanya, melansir Reuters, Jumat (6/6/2025).

Seorang polisi membawa seorang penonton yang terluka ke ambulans. Sementara orang-orang berkumpul di sekitar penonton lain yang tampak tak sadarkan diri di tanah. Rekaman visual juga memperlihatkan beberapa orang menerima CPR.

 

Topik Artikel :
Kriket Kerumunan Kerusuhan india
