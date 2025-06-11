Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Dijerat Pasal Berlapis, Oknum TNI Tembak Polisi di Lampung Terancam Hukuman Mati

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |21:24 WIB
Dijerat Pasal Berlapis, Oknum TNI Tembak Polisi di Lampung Terancam Hukuman Mati
Oditur Pengadilan Militer I 04 Palembang gelar sidang Kopda Bazarsah (foto: Okezone)
A
A
A

PALEMBANG - Oditur Pengadilan Militer I-04 Palembang mendakwa Kopda Bazarsah, oknum TNI yang menjadi terdakwa pelaku penembakan terhadap tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, dengan tiga pasal berlapis.

Oditur Zarkasih dari Otmil I-05 Palembang dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menjerat terdakwa Kopda Bazarsah, dengan Pasal Primer 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider Pasal 338 tentang pembunuhan biasa.

"Terdakwa juga dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam secara ilegal, serta Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian," ujar Oditur Zarkasih saat membacakan dakwaan, Rabu (11/6/2026).

Dalam dakwaan tersebut, lanjut Zarkasih, juga menuntut untuk perkara Bazarsah yang menewaskan AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto, dan Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta saat mengamankan lokasi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, agar diperiksa di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Perkara dalam dakwaan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan permohonan, terdakwa tetap ditahan, serta dipanggil saksi-saksi dalam perkara tersebut sebanyak 31 orang.

 

Telusuri berita news lainnya
