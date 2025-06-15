Elite PDIP Ikuti Soekarno Run 2025, FX Rudy: Berlari di Atas Kaki Sendiri Resapi Perjuangan Pahlawan

JAKARTA - Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau yang akrab disapa FX Rudy menekankan filosofi penting 'berlari di atas kaki sendiri' dalam acara Soekarno Run Solo 2025. Filosofi tersebut, kata FX Rudy, sebagai ajakan untuk berdikari.

Demikian disampaikan FX Rudy saat menghadiri acara semarak Soekarno Run Solo 2025 dalam rangka memperingati bulan Bung Karno yang digelar di Benteng Vastenburg, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025).

"Soekarno Run ini kami lakukan dengan berlari di atas kaki sendiri. Ini bermaksud mengajak seluruh elemen masyarakat, karena yang paling berharga adalah kesehatan. Lari adalah olahraga paling murah. Ketika kita berlari di atas kaki sendiri, itu artinya berdikari," kata FX Rudy.

"Yuk, rakyat Solo berdikari. Jaga kesehatan. Orang tidak punya uang, kalau sehat tidak ada persoalan. Tapi orang yang banyak uang kalau tidak sehat, itu sedih," sambungnya.

FX Rudy menyambut antusiasme masyarakat yang luar biasa dan menegaskan komitmen menjadikan Soekarno Run sebagai agenda tahunan. Menurutnya, Bulan Bung Karno adalah bulan keramat bagi PDI Perjuangan.

"Bulan Bung Karno adalah bulan yang keramat bagi saya dan kawan-kawan. Lahirnya Pancasila, yang juga ideologi PDIP, serta kelahiran Bung Karno pada 6 Juni dan wafatnya pada 21 Juni menjadi momentum penting," ungkapnya.