INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Tinjau SPPG Polda Bali, Kapolri Pastikan Dukung Penuh Program MBG Pemerintah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |16:48 WIB
Tinjau SPPG Polda Bali, Kapolri Pastikan Dukung Penuh Program MBG Pemerintah
Tinjau SPPG Polda Bali, Kapolri Pastikan Dukung Penuh Program MBG Pemerintah (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi  (SPPG) Polda Bali, Senin (16/6/2025). Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

SPPG Polri sendiri merupakan wujud dukungan nyata terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Pada kesempatan ini, saya mengecek langsung seluruh kesiapan SPPG Polda Bali. Tentunya hal ini untuk mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden," kata Sigit. 

Dalam kesempatannya, Sigit beserta Forkopimda dan jajaran Polri meninjau sejumlah fasilitas SPPG Polda Bali. Di antaranya, sarana transportasi pengantaran makanan MBG. 

Lalu, ruang penerima bahan baku, gudang basah, gudang kering, ruang pendingin, tempat alat masak, ruang alat cuci, loker petugas SPPG dan dapur SPPG Polda Bali. 

Sigit juga memberikan 100 paket sembako ke petugas SPPG Polda Bali. Adapun total siswa Penerima manfaat MBG Polda Bali sebanyak 3.072 Siswa. 

 

