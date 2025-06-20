Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Geger 2 Pekerja Ditemukan Tewas di Kebun Sawit, Diduga Motif Utang Piutang

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |00:02 WIB
Geger 2 Pekerja Ditemukan Tewas di Kebun Sawit, Diduga Motif Utang Piutang (Foto : Istimewa)
A
A
A

SOLOK SELATAN –Warga di perkebunan sawit, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, geger setelah dua pekerja harian ditemukan tewas dengan luka di wajah, di bawah pohon sawit, tepatnya di Blok Afdeling N6 Divisi IV.

Kapolres Solok Selatan, AKBP M. Faisal Perdana, membenarkan adanya dugaan luka pada wajah korban. Korban diketahui bernama Indrawati Loi (40) dan Rohani Bulolo (41), keduanya berasal dari Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Mereka merupakan tenaga harian di perusahaan sawit tersebut. 

"Motifnya masih didalami. Ada informasi soal utang piutang, namun belum bisa disimpulkan,” ujarnya, Jumat (20/6/2025) 

Menurut keterangan saksi, jasad kedua korban ditemukan pertama kali sekitar pukul 09.00 WIB oleh rekan sesama pekerja kebun. Kabar penemuan langsung dilaporkan ke pihak manajemen, dan tak lama kemudian polisi menerima laporan dari warga yang mengetahui kejadian.

Proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena lokasi kejadian berada di tengah hamparan kebun sawit yang sulit diakses kendaraan. Setelah melewati medan berat, tim akhirnya berhasil membawa jenazah ke RS Batang Sangir sekitar pukul 13.30 WIB, disaksikan dan didampingi keluarga korban.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian dua pekerja tersebut. Situasi di lokasi kejadian telah diamankan.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
