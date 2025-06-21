Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Ringkus Pembunuh Dua Wanita Buruh Sawit

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |11:01 WIB
Polisi Ringkus Pembunuh Dua Wanita Buruh Sawit
KB, tersangka pembunuh dua wanita buruh sawit/Foto: Dok Polisi
SOLOK SELATAN — Tim gabungan Polres Solok Selatan dan Resmob Polda Sumbar meringkus pembunuh dua wanita buruh sawit. Tersangka KB, asal Nias ditangkap di kawasan Permindo, Kota Padang, Jumat tengah malam.

Kedua korban, Rohani Bulolo (41) dan Indrawati Loi (40), ditemukan tewas mengenaskan di area perkebunan kelapa sawit milik PT Madik Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat 20 Juni 2025. Keduanya mengalami luka parah di bagian wajah akibat kekerasan yang dilakukan pelaku.

Kapolres Solok Selatan AKBP M. Faisal Perdana membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengapresiasi kerja cepat dan kolaboratif tim gabungan dalam mengungkap kasus ini.

“Begitu laporan masuk, kami segera melakukan penyelidikan. Berkat bantuan tim Resmob Polda Sumbar, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap di Padang. Saat diamankan, pelaku membawa sejumlah uang yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan,” ujar Faisal.

Rohani dan Indrawati diketahui merupakan pekerja harian lepas. Meski berasal dari Nias, keduanya berdomisili di Desa Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

 

