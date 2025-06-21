Advertisement
HOME NEWS SUMUT

BNN Telurusi Konselor Ngajak Nyabu Klien Rehabilitasi yang Curhat ke Dedi Mulyadi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |14:20 WIB
BNN Telurusi Konselor Ngajak Nyabu Klien Rehabilitasi yang Curhat ke Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah berbincang dengan klien rehabilitasi/Foto: Istimewa
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuklinggau AKBP Himawan Bagus Riyadi langsung menelusuri informasi klien rehabilitasi atau orang dalam pemulihan diajak konselor mengonsumsi narkoba. Perbuatan itu tidak dibenarkan, bila benar terjadi.

Informasi tersebut menjadi viral di media sosial menyusul keluh kesah seorang ibu asal Lubuklinggau, Dian Nurhayati kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dian meminta kepada Dedi agar anaknya Rehan Alfarizi (19) dimasukan ke barak militer

Dia putus asa lantaran kecanduan narkoba jenis sabu sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sang anak bahkan sudah dua kali direhab BNN Silampari Kota Lubuklinggau. Mirisnya, anaknya bukan diarahkan berhenti malah diajak konselor mengonsumsi narkoba bersama-sama.

"Itu perlu di cek lagi siapa konselornya. Jelas tidak dibenarkan kalau memang terjadi seperti itu," kata Himawan saat dikonfirmasi, Sabtu (21/6/2025).

 

