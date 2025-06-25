Advertisement
HOME NEWS JATENG

Terpeleset saat Ambil Foto, Pendaki Gunung Muria Tewas Terjatuh ke Jurang 

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |16:54 WIB
Terpeleset saat Ambil Foto, Pendaki Gunung Muria Tewas Terjatuh ke Jurang 
Tim Basarnas saat evakuasi pendaki yang jatuh di Gunung Muria (foto: dok ist)
KUDUS - Seorang perempuan pendaki tewas setelah terpeleset dan terjatuh di jurang Gunung Muria, Kudus. Korban diketahui bernama Diva Prabudawardani (21) warga Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

"Korban ditemukan tim SAR gabungan sudah dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu (25/6) sekira pukul 11.20 WIB," kata Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono, Rabu (25/6/2025).

Korban diketahui terpeleset dan jatuh ke dalam jurang sedalam 180 meter. Korban bersama satu rekannya yang merupakan mantan teman kuliahnya pada Selasa 24 Juni 2025 pagi, memulai pendakian ke Gunung Muria melalui jalur pendakian puncak Natasangin via Rahtawu. 

Mereka sampai di puncak pukul 13.00 WIB dan memutuskan untuk turun satu jam kemudian atau pukul 14.00 WIB. Namun, sekira pukul 15.30 WIB saat asyik mengabadikan pemandangan dengan handphone tiba-tiba korban terpeleset dan terjatuh ke dalam jurang. Rekannya yang mengetahui korban jatuh ke jurang langsung turun ke basecamp pendakian untuk meminta pertolongan.

“Kami yang menerima info dari basecamp langsung mengirimkan satu tim rescue dari Pos untuk melakukan evakuasi. Tim tiba di lokasi pukul 6 sore dan sudah berusaha untuk melakukan evakuasi, namun karena terkendala lokasi yang curam, gelap dan membahayakan tim SAR, akhirnya tim memutuskan untuk melakukan evakuasi pada pagi hari tadi (Rabu pagi),” terang Budiono.

 

