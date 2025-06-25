Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Kronologi Pendaki Tektok Jatuh ke Jurang di Puncak Gunung Muria, Terpeleset saat Asyik Foto-Foto

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |22:07 WIB
Kronologi Pendaki Tektok Jatuh ke Jurang di Puncak Gunung Muria, Terpeleset saat Asyik Foto-Foto
Evakuasi pendaki di Gunung Muria (Foto: Dok Tim SAR)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pendaki tektok, Jovita Diva Prabudawardani (21) jatuh ke dalam jurang sedalam 180 meter di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.

Pendaki tektok merupakan istilah yang kerap digunakan di kalangan pendaki Tanah Air, yakni melakukan pendakian hingga puncak gunung, namun langsung kembali turun ke bawah.

Kepala Kantor Kantor SAR Semarang, Budiono, mengungkapkan, kronologi jatuhnya Jovita ke jurang berawal saat korban bersama satu rekannya pada Selasa, 24 Juni 2025 kemarin pagi memulai pendakian ke Gunung Muria melalui jalur pendakian puncak Natasangin via Rahtawu. Mereka sampai di puncak pukul 13.00 WIB dan memutuskan untuk turun satu jam kemudian atau pukul 14.00 WIB.

Namun, kata dia, sekira pukul 15.30 WIB, saat mereka asyik mengabadikan pemandangan dengan handphone, tiba-tiba korban yang berasal dari Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus itu terpeleset dan terjatuh ke dalam jurang. Rekannya yang mengetahui korban jatuh ke jurang itu langsung turun ke basecamp pendakian untuk meminta pertolongan.

"Kami yang menerima informasi dari basecamp langsung mengirimkan satu tim rescue dari Pos untuk melakukan evakuasi. Tim tiba di lokasi pukul 6 sore dan sudah berusaha untuk melakukan evakuasi, namun karena terkendala lokasi yang curam, gelap dan membahayakan tim SAR, akhirnya tim memutuskan untuk melakukan evakuasi pada pagi hari tadi (Rabu)," ujar Kepala Kantor Kantor SAR Semarang, Budiono, Rabu (25/6/2025).

 

