Pendaki Jatuh ke Jurang Gunung Muria Berhasil Dievakuasi

JAKARTA - Seorang pendaki tektok, Jovita Diva Prabudawardani (21) terpeleset dan jatuh ke dalam jurang sedalam 180 meter di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu berhasil dievakuasi Tim SAR Gabungan pada Rabu (25/6/2025) siang.

"Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi, ada cedera di kepala akibat terbentur batu yang mungkin diduga jadi penyebab korban meninggal. Saat ini, korban sudah dibawa ke RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus," ujar Kepala Kantor Kantor SAR Semarang, Budiono.

Menurutnya, peristiwa jatuhnya korban Jovita ke jurang berawal saat korban bersama satu rekannya pada Selasa, 24 Juni 2025 pagi memulai pendakian ke Gunung Muria melalui jalur pendakian puncak Natasangin via Rahtawu. Mereka sampai di puncak pukul 13.00 WIB dan memutuskan untuk turun satu jam kemudian atau pukul 14.00 WIB.

Namun, kata dia, sekira pukul 15.30 WIB, saat mereka asyik mengabadikan pemandangan dengan handphone, tiba-tiba korban yang berasal dari Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus itu terpeleset dan terjatuh ke dalam jurang. Rekannya yang mengetahui korban jatuh ke jurang itu langsung turun ke basecamp pendakian untuk meminta pertolongan.

"Kami yang menerima informasi dari basecamp langsung mengirimkan satu tim rescue dari pos untuk melakukan evakuasi. Tim tiba di lokasi pukul 6 sore dan sudah berusaha untuk melakukan evakuasi, namun karena terkendala lokasi yang curam, gelap dan membahayakan tim SAR, akhirnya tim memutuskan untuk melakukan evakuasi pada pagi hari tadi (Rabu)," tuturnya.