HOME NEWS JABAR

Diterjang Hujan Angin, Papan Reklame Setinggi 3 Meter Roboh di Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |21:20 WIB
Diterjang Hujan Angin, Papan Reklame Setinggi 3 Meter Roboh di Bandung
Papan reklame roboh di Baleendah, Bandung (Foto: Ist)
A
A
A

KABUPATEN BANDUNG - Papan reklame setinggi tiga meter roboh di Jalan Raya Banjaran, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025) sore. Kejadian itu dipicu hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan tersebut.

“Benar, telah terjadi papan reklame roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Kejadiannya sekitar pukul 16.30 WIB,” ujar Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki.

Ia menjelaskan, papan reklame yang roboh berdiri tepat di pinggir jalan tiba-tiba saja jatuh hingga menutupi sebagian besar badan jalan utama penghubung Banjaran-Baleendah.

Menurutnya, robohnya papan reklame sempat mengganggu arus lalu lintas, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. "Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas sempat macet karena papan reklame roboh ke tengah jalan," ujarnya.

Personel Polsek Baleendah langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Selain itu, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bandung juga turut membantu dalam proses pembongkaran papan reklame yang roboh.

“Kami bersama Damkar Kabupaten Bandung langsung melakukan evakuasi dan pembongkaran papan reklame agar lalu lintas bisa kembali normal,” ujar Hendri.

(Arief Setyadi )

      
