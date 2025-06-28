Advertisement
HOME NEWS SULSEL

6 Bocah Ditangkap Usai Tawuran, Polisi Sita Busur Panah

Muhammad Nur Bone , Jurnalis-Sabtu, 28 Juni 2025 |08:32 WIB
6 Bocah Ditangkap Usai Tawuran, Polisi Sita Busur Panah
Penangkapan Bocah Tawuran (foto: Okezone)
A
A
A

MAKASSAR - Enam bocah di bawah umur yang diduga terlibat aksi tawuran berhasil ditangkap anggota Resmob Polsek Panakukkang, Makassar, di kawasan Jalan Pampang, Makassar, pada Sabtu 28 Juni 2025. 

Keenam remaja tersebut diamankan di lokasi berbeda. Bahkan, salah satu tersangka sempat mencoba melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela saat polisi melakukan penggerebekan. Beruntung, upaya pelarian itu berhasil digagalkan petugas.

Dari hasil penggeledahan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa busur panah siap pakai serta alat-alat untuk merakit busur, seperti mesin gerinda dan palu. Barang bukti tersebut ditemukan di lokasi kejadian yang diduga menjadi tempat perakitan senjata tajam tersebut.

"Kami mengamankan enam orang remaja yang masih di bawah umur, diduga kuat terlibat dalam aksi tawuran antara kelompok warga Pampang dan Kampung Baru," ujar Kanit Reskrim Polsek Panakukkang, Iptu Muhammad Rijal, Sabtu (28/6/2025).

Menurutnya, seluruh pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Panakukkang. Polisi akan mendalami peran masing-masing tersangka dalam aksi tawuran tersebut serta asal-usul pembuatan senjata tajam yang digunakan.

"Beberapa alat yang biasa digunakan untuk membuat busur juga kami amankan. Saat ini penyidik masih mendalami kasusnya, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain," tutupnya.
 

(Awaludin)

      
