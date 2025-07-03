Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, Ini Identitas Korban Tewas dan Selamat 

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |11:27 WIB
KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, Ini Identitas Korban Tewas dan Selamat 
Tim SAR saat evakuasi jenazah KMP Tunu Pratama Jaya (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - KMP Tunu Pratama Jaya rute Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk tenggelam di Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025 kemarin. Saat ini, Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi 33 orang dengan rincian 29 orang selamat, dan 4 orang tewas.

Menurut data sementara yang berhasil dihimpun, data manifest kapal berjumlah 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal. Kapal yang diperkirakan tenggelam pada Rabu, 2 Juli 2025 kemarin pukul 23.20 WIB ini juga memuat 22 kendaran diantaranya 14 truck tronton. 

Tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap seluruh manifest KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Unsur yang berkoordinasi dalam pencarian ini antara lain Basarnas, Syahbandar Banyuwangi, Polairud Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, TNI AL Gilimanuk, KP3 Banyuwangi, BPBD Banyuwangi, BMKG Banyuwangi, BKK Banyuwangi, dan Tagana Banyuwangi.

Adapun saat ini, Tim SAR Gabungan telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 33 orang dari peristiwa tenggelamnya kapal KMP Tunu. Korban yang meninggal merupakan penumpang kapal tersebut yang ditemukan di Perairan Perbuahan Jembrana.

Korban tewas bernama Anang Suryono, Eko Sastriyo, Elok Rumantini, dan Cahyani. Sedangkan korban selamat berstatus ABK bernama Sandi, Erick Imbawani, Nurdin Yuswanto, dan Rico Krafsanjani. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175760//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-oxDR_large.jpg
Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 1 Orang Tewas dan 7 Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/244/3161015//korban_kapal_cepat_dolphin_ii_tenggelam_di_sanur-nDev_large.jpg
Kapal Cepat Dolphin II Tenggelam di Sanur, 2 WNA dan 1 ABK Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3159022//pelabuhan-dfjk_large.jpg
Manifest Penumpang Kapal Disorot, ASDP Integrasikan Data dengan Dukcapil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158097//asdp-hqKc_large.jpg
Berkaca Kasus Tenggelamnya KMP Tunu Pratama, ASDP Wajibkan Penumpang Reservasi Tiket via Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081//kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/18/3156611//kapal-4pxf_large.jpg
Kapal Wisata Terbalik, 34 Tewas dan Beberapa Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement