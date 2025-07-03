KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, Ini Identitas Korban Tewas dan Selamat

JAKARTA - KMP Tunu Pratama Jaya rute Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk tenggelam di Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025 kemarin. Saat ini, Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi 33 orang dengan rincian 29 orang selamat, dan 4 orang tewas.

Menurut data sementara yang berhasil dihimpun, data manifest kapal berjumlah 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal. Kapal yang diperkirakan tenggelam pada Rabu, 2 Juli 2025 kemarin pukul 23.20 WIB ini juga memuat 22 kendaran diantaranya 14 truck tronton.

Tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap seluruh manifest KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Unsur yang berkoordinasi dalam pencarian ini antara lain Basarnas, Syahbandar Banyuwangi, Polairud Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, TNI AL Gilimanuk, KP3 Banyuwangi, BPBD Banyuwangi, BMKG Banyuwangi, BKK Banyuwangi, dan Tagana Banyuwangi.

Adapun saat ini, Tim SAR Gabungan telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 33 orang dari peristiwa tenggelamnya kapal KMP Tunu. Korban yang meninggal merupakan penumpang kapal tersebut yang ditemukan di Perairan Perbuahan Jembrana.

Korban tewas bernama Anang Suryono, Eko Sastriyo, Elok Rumantini, dan Cahyani. Sedangkan korban selamat berstatus ABK bernama Sandi, Erick Imbawani, Nurdin Yuswanto, dan Rico Krafsanjani.