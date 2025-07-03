29 Korban Selamat Kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya Gunakan Sekoci hingga Terdampar di Pantai

JAKARTA – Sebanyak 29 orang dilaporkan selamat dalam insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali.

Tim SAR gabungan menyampaikan, para korban ditemukan di sejumlah titik perairan sekitar wilayah Gilimanuk, sebagian besar di bagian selatan wilayah tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya, Nanang Sigit mengatakan, para korban selamat berhasil menyelamatkan diri dengan berbagai cara.

"Ada yang menggunakan sekoci, termasuk korban pertama yang ditemukan selamat oleh tim gabungan. Ada juga yang terdampar di pantai," jelas Nanang, Kamis (3/7/2025).

Beberapa korban ditemukan dalam kondisi berkelompok, sementara lainnya terpisah, namun tetap berada di area sekitar lokasi kejadian. Tim SAR memastikan, semua korban selamat saat ini telah dievakuasi ke tempat aman dan mendapatkan penanganan medis.