INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

KPK Sita Rekaman CCTV dari Rumah Kadis PUPR Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |01:02 WIB
KPK Sita Rekaman CCTV dari Rumah Kadis PUPR Sumut
KPK Sita Rekaman CCTV dari Rumah Kadis PUPR Sumut (Foto : Istimewa)
A
A
A

MEDAN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dan dokumen dari penggeledahan yang dilakukan di rumah milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Giting. Salah satu barang yang ikut disita adalah rekaman kamera pengintai (CCTV) yang terpasang di beberapa titik rumah.  

Hal itu terlihat dari adanya dua orang yang keluar dari dalam rumah saat penggeledahan berlangsung. Keduanya kemudian memeriksa kamera CCTV yang terpasang di tiang yang ada di depan rumah Topan. Mereka terlihat mengambil satu benda seperti kartu memori yang terpasang di CCTV tersebut.

Diberitakan sebelumnya penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting di Cluster Topaz, Komplek perumahan Royal Sumatra, Jalan Jamin Ginting KM 8,5, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatra Utara.

Penggeledahan berlangsung mulai pukul 9.30 WIB hingga pukul 16.40 WIB. Saat keluar penyidik membawa 3 buah koper, dua buah kardus dan satu buah tas jinjing. Belakangan diketahui kalau ada uang tunai senilai Rp 2,8 miliar yang disita dari penggeledahan itu. Penyidik KPK juga menyita sepucuk senjata api berikut sejumlah amunisinya.

Penggeladhan ini sendiri dilakukan sebagai tindak lanjut atas penetapan tersangka terhadap Topan Obaja Putra Ginting oleh KPK. Topan dijadikan tersangka bersama Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut Rasuli Efendi Siregar dan dua orang pihak swasta dalam kasus dugaan suap pada proyek pembangunan jalan Sipiongot batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot dengan total nilai proyek mencapai Rp 157,8 miliar.

 

