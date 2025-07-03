Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ternyata! Rumah Mewah Kadis PUPR Sumut Baru Ditempati 6 Bulan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |07:00 WIB
Ternyata! Rumah Mewah Kadis PUPR Sumut Baru Ditempati 6 Bulan
Rumah Mewah Kadis PUPR Sumut Topan Ubaja (foto: Okezone)
A
A
A

MEDAN - Rumah yang digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Cluster Topaz, Perumahan Royal Sumatra, Kota Medan, ternyata baru ditempati oleh Topan Obaja Putra Ginting sekitar 6 bulan terakhir. 

Rumah itu menjadi salah satu yang paling besar di cluster tersebut. Berdasarkan harga pasaran, nilai rumah itu mencapai Rp 5 miliar. Hal itu diungkapkan Yogi, salah seorang petugas keamanan di Perumahan Royal Sumatera.

"Rumahnya tipe monique. Salah satu yang paling besar. Posisinya juga paling depan. Makin ke belakang makin kecil. Pasarannya sekitar Rp5 miliar," kata Yogi. 

Menurut Yogi, rumah itu baru dibeli kurang dari satu tahun. Rumah itu sempat direnovasi sebelum akhirnya ditempati. Topan pun jarang terlihat di rumah tersebut. 

"Baru (ditempati). Sebelumnya rumahnya memang sudah ada, lalu direnovasi. Lihat aja tembok rumahnya, cat nya masih cerah, masih baru," jelasnya. 

Yogi sendiri tak mengetahui jika rumah itu milik Topan Obaja Putra Ginting. Dia baru tahu rumah itu milik Topan setelah petugas KPK datang ke rumah tersebut untuk melakukan penggeledahan. 

"Asli ga tahu. Selama ini kalau penghuninya datang, kita ga tanya-tanya. Karena mobil setiap penghuni kan ada stikernya. Tadi begitu mereka (KPK) datang baru kami sadar itu rumah bapak itu (Topan). Bapak itu pun jarang kelihatan memang," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185017//gedung_kpk-G0cl_large.jpg
KPK Periksa Sesditjen Kemenkes Terkait Kasus Korupsi Proyek RSUD Kolaka Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184976//kpk-Xzsm_large.jpg
KPK Beberkan Asal-usul Uang Rp300 Miliar yang Dipamerkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184899//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-zPwA_large.jpg
Selidiki Korupsi Layanan Ibadah Haji, KPK Soroti Perbedaan Harga antara Indonesia dan Negara Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184897//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-bXAI_large.jpg
KPK Bedah Dugaan Korupsi BPKH: Biaya Mahal, Layanan Haji Diduga Tak Sejalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184894//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-jSsT_large.jpg
Kasus Google Cloud Rampung di KPK, Nama Nadiem Disebut Termasuk Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184855//kpk_tahan_4_tersangka_baru_kasus_suap_pupr_oku-FOkq_large.jpg
KPK Tahan 4 Tersangka Baru Kasus Suap PUPR OKU, Total Kini 10 Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement