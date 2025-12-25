12 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK, Keluarga Datang Berkunjung

JAKARTA - Sebanyak 12 orang tahanan kasus dugaan korupsi merayakan Natal di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

1. Tahanan Natal di Rutan

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, Kamis (25/12/2025), sejumlah keluarga maupun kolega berdatangan ke Rutan KPK. Mereka berkumpul di depan pintu masuk.

Mereka tampak membawa bingkisan ataupun barang lainnya ketika menjenguk di Rutan KPK. Setelah mendaftar, mereka dipersilakan masuk bergantian untuk menemui para keluarga atau koleganya.

Terlihat petugas keamanan dari Rutan KPK melakukan penjagaan. Mereka juga mempersilakan para keluarga dan kolega untuk menunggu giliran masuk ke dalam.

Sementara itu, KPK memang memfasilitasi pelaksaan ibadah bagi para tahanan beragama Nasrani.

Ibadah Natal akan dilaksanakan di area tatap muka Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada hari Kamis, 25 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

"Adapun saat ini tercatat 12 orang tahanan yang akan melaksanakan ibadah Natal tahun ini," kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/12/2025).

KPK juga memberikan kesempatan bagi para keluarga dan kerabat tahanan untuk dapat berkunjung ke Rutan KPK pada pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WIB.