INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pemprov Jatim Jamin Biaya Pengobatan Korban KMP Tunu Pratama Tenggelam di Selat Bali

Rahmat Ilyasan , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |08:26 WIB
Pemprov Jatim Jamin Biaya Pengobatan Korban KMP Tunu Pratama Tenggelam di Selat Bali
Pemprov Jatim Jamin Biaya Pengobatan Korban KMP Tunu Pratama Tenggelam di Selat Bali (Foto : iNews)
A
A
A

SURABAYA - Biaya pengobatan korban selamat dari insiden tenggelamnya Kapal Motor Penyebrangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). 

Diketahui, saat ini proses pencarian korban terus dilakukan semaksimal mungkin oleh TNI/Polri dan jajaran lainya dengan mengerahkan puluhan kapal sampai helikopter untuk mencari korban lainnya.

Petnyataan tersebut disampaikan Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi Surabaya. 

"Pemprov Jatim menanggung seluruh biaya pengobatan para korban warga Jatim, bagi mereka yang dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim," ujar Khofifah, Jumat (4/7/2025).

Saat ini TNI, Polri, Basarnas serta BPBD Jawa Timur dan Bali, masih terus melakuka pencarian korban. Tim pencarian mengerahkan puluhan kapal dan helikopter untuk menyisir kawasan Selat Bali.

Diketahui, sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang dan 12 awak kapal serta 22 kendaraan. Sebanyak 30 orang selamat, 6 orang meninggal dunia dan selebihnya masih dalam proses pemcarian.

(Angkasa Yudhistira)

      
