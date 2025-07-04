Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pencarian Korban KMP Tunu Pratama di Selat Bali Dilanjutkan Pagi Ini

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |05:45 WIB
BANYUWANGI - Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, akan dilanjutkan pada Jumat pagi (4/7/2025). Rencananya pencarian memang akan dilangsungkan sejak pukul 06.00 WIB hingga 19.00 WIB setiap harinya sampai tujuh hari sesuai peraturan, dan masih akan ditinjau kembali jika diperpanjang.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengungkapkan, pencarian bisa saja dihentikan sementara di tengah hari melihat perkembangan cuaca di lapangan.

"Keselamatan tim tetap menjadi prioritas, apalagi kondisi cuaca cukup dinamis. Operasi ini juga berpedoman pada SOP yang berlaku, dengan Basarnas sebagai leading sektor," kata Nanang Avianto, saat rapat evaluasi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Kamis malam (3/7/2025).

Pembagian tugas Tim SAR melalui penyusunan Search and Rescue Unit (SRU) dan On-Scene Commander (OSC) telah dibagi. Fokus utama pencarian berada di kawasan Ketapang dan Gilimanuk, termasuk proses identifikasi warga yang berhasil dievakuasi.

"Tambahan kekuatan juga dikerahkan. Tim ahli dari Surabaya dan helikopter bantuan dari Harkam turut diperbantukan. Di sisi lain, Polsek sepanjang pesisir Banyuwangi bekerja sama dengan nelayan lokal, untuk memantau pergerakan arus laut juga dikerahkan," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Oprasi dan Siaga Basarnas Ribut Eko Suyanto mengatakan, rencana pencarian Jumat ini kan diperkuat dengan perbantuan alut dari seluruh potensi SAR tambahan.

"Terlibat seperti LSTM KRI Teluk Ende, KRI Tongkol, dan Heli dari Baharkam dan dari pihak swasta," ucap Ribut Eko Suyanto.

 

1 2
      
