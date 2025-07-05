Hari Ketiga, Tim SAR Perluas Pencarian 29 Korban Hilang KMP Tunu Pratama Jaya

BANYUWANGI – Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 29 korban hilang dalam tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Memasuki hari ketiga, Sabtu (5/7/2025), areal pencarian diperluas.

Pencarian difokuskan pada titik terakhir kapal sebelum tenggelam (fix datum) dan diperluas ke arah selatan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Ribut Eko Suyanto mengatakan, perluasan pencarian dilakukan dari sisi Jembrana (Bali) maupun Ketapang (Banyuwangi), mengikuti arus bawah laut yang dominan ke selatan.

“Tim SAR memperluas area pencarian berdasarkan evaluasi. Fokus kami tetap pada titik terakhir kapal tenggelam,” ujar Ribut di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Pencarian dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara, melibatkan puluhan unsur SAR dan alat utama operasi. Cuaca di lokasi pencarian dilaporkan berawan tebal dengan potensi hujan ringan, angin 4–20 knot, gelombang laut mencapai 2 meter, serta jarak pandang sekitar 8 kilometer.