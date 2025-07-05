Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bus Berisi 40 Penumpang Terbakar di Jalur Medan-Berastagi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |18:50 WIB
Bus Berisi 40 Penumpang Terbakar di Jalur Medan-Berastagi
Bus Terbakar di Jalur Medan Berastagi (foto: dok ist)
DELISERDANG - Bus pariwisata yang mengangkut sebanyak 40 orang penumpang, hangus terbakar di jalur Medan-Berastagi di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Sabtu (5/7/2025). 

Informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB siang tadi. Saat itu tengah bergerak dari arah Medan menuju Berastagi. 

Setibanya di lokasi, sopir bus bernama Ali Muda menghentikan busnya karena penumpang berteriak akibat munculnya asap dari mesin di bagian belakang bus. 

Setelah berhenti, sang sopir melihat api menyala di bagian belakang bus sehingga langsung menurunkan semua penumpangnya. 

Api pun terus membesar dan menghanguskan seluruh bagian bus. Seluruh korban berhasil diselamatkan dan api kini sudah dapat dipadamkan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
