Bus Berisi 40 Penumpang Terbakar di Jalur Medan-Berastagi

DELISERDANG - Bus pariwisata yang mengangkut sebanyak 40 orang penumpang, hangus terbakar di jalur Medan-Berastagi di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Sabtu (5/7/2025).

Informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB siang tadi. Saat itu tengah bergerak dari arah Medan menuju Berastagi.

Setibanya di lokasi, sopir bus bernama Ali Muda menghentikan busnya karena penumpang berteriak akibat munculnya asap dari mesin di bagian belakang bus.

Setelah berhenti, sang sopir melihat api menyala di bagian belakang bus sehingga langsung menurunkan semua penumpangnya.

Api pun terus membesar dan menghanguskan seluruh bagian bus. Seluruh korban berhasil diselamatkan dan api kini sudah dapat dipadamkan.