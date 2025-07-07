Ledakan Rumah di Pasuruan Diduga dari Bom Ikan, Korban Masih Kritis

PASURUAN – Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana Polda Jawa Timur diterjunkan ke lokasi ledakan hebat yang menghancurkan rumah di Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, siang tadi. Hasil penyisiran, diduga kuat sumber ledakan tersebut disebabkan oleh bom ikan yang dirakit oleh pemilik rumah yang kini mengalami luka serius.

Satu per satu, anggota Tim Jibom menyisir seluruh area, mulai dari teras rumah, rumah tetangga korban, kebun sebelah rumah, hingga titik awal lokasi ledakan.

Diketahui, rumah yang menjadi pusat ledakan adalah milik Saiful Rizal (35), seorang teknisi servis ponsel. Saat kejadian, Saiful berada di dalam rumah dan tertimpa reruntuhan bangunan.

Akibat luka bakar cukup parah yang dialaminya, korban sempat dirawat intensif di RSUD Grati, kabupaten setempat, namun kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Luka bakar yang diderita korban dilaporkan mencapai 80 persen dan kondisinya masih kritis.

Ledakan menyebabkan kerusakan parah di bagian depan rumah, sementara sebagian atap bangunan roboh. Tak ada korban jiwa lain dalam insiden tersebut, namun dentuman keras memicu kepanikan warga sekitar.

Menurut polisi, ledakan diduga berasal dari bondet atau bom ikan yang dirakit oleh korban di dalam rumahnya. “Hasil penyisiran diduga kuat bondet atau bom ikan,” ujar Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, Senin (7/7/2025).