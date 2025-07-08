Identitas Dua Jenazah Tambahan Korban KMP Tunu Pratama Jaya Dikenali Berkat Ciri Fisik

BANYUWANGI – Sebanyak dua jenazah tambahan korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polri. Dua jenazah yang teridentifikasi yakni Kadek Oka (51), warga Desa Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, dan terbaru yakni Daniar Nadief Inzaghi (21), warga Dusun Gunungsari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Tim DVI Polda Jawa Timur AKBP Adam Bimantoro menuturkan, kedua jenazah ini teridentifikasi berdasarkan data primer berupa sidik jari dan gigi yang diperiksa tim DVI. Tak hanya itu, ada beberapa temuan sekunder yang akhirnya membuat dua jenazah itu identik dengan Kadek Oka dan Daniar Nadief.

"Jenazah dapat diidentifikasi berdasarkan data primer berupa sidik jari dan gigi, serta data sekunder berupa medis dan properti," kata Adam Bimantoro, saat di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, selain ciri primer yang melekat, adanya identifikasi berupa pakaian korban, berupa jaket hoodie warna biru dan celana kain krem cokelat, menggunakan jam tangan, gelang rantai, dan sepatu juga masih dikenali oleh pihak keluarga.

"Penggunaan jam tangan dan aksesori lainnya dikenali oleh pihak keluarga," ucap pria yang juga Kasubdit Dokpol Polda Jawa Timur ini.

Setelah teridentifikasi, jenazah akan langsung diserahkan ke pihak keluarga yang ada di RSUD Blambangan. Memang berdasarkan penuturan keluarganya ke tim gabungan, Daniar Nadief sudah hilang kontak selama lima hari atau sejak kapal dinyatakan tenggelam pada Rabu tengah malam (2/7/2025).

"Total sudah ada delapan jenazah korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya yang berhasil dikenali," tukasnya.

Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya sekitar pukul 00.15 Wita pada Kamis 3 Juli 2025, muncul kode merah dari tim operator Pelabuhan Gilimanuk dan salah satu nahkoda kapal lain. KMP Tunu Pratama Jaya meminta tolong dan mengalami kebocoran mesin kapal.