INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Meluas hingga Alas Purwo Banyuwangi

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |05:52 WIB
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Meluas hingga Alas Purwo Banyuwangi
Tim Basarnas lakukan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya (foto: dok ist)
BANYUWANGI - Tim Basarnas melakukan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya meluas hingga ke area selatan, tepatnya di Alas Purwo di pesisir selatan Banyuwangi. Usai menemukan barang-barang seperti dua buah pelampung.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto mengakui, ada temuan kembali dari bagian dari KMP Tunu Pratama Jaya, yakni jaket pelampung yang terlihat mengapung di laut lepas pukul 13.28 WIB, Senin 7 Juli 2025. Temuan ini bahkan lebih jauh lagi tepatnya berjarak 32 mil laut dari lokasi kejadian atau kurang lebih 51 kilometer dari tempat kejadian perkara (TKP). 

"Helikopter Basarnas HR 3606 telah melihat 2 buah pelampung yang diduga milik KMP Tunu Pratama Jaya. Lokasi penemuan pelampung ini di sekitar perairan Taman Nasional Alas Purwo, di koordinat 8° 40' 12.34" S 114° 35' 30.85" E," kata Ribut Eko Suyanto, Selasa (8/7/2025).

Eko Suyanto menjelaskan, di hari keenam pencarian memang kian diperluas hingga Pantai Muncar dan kawasan Alas Purwo, di ujung paling selatan Banyuwangi atau paling timur Pulau Jawa. 

"SRU udara melakukan pencarian di atas wilayah perairan selat Bali, hingga ke selatan, di perairan Muncar dan Alas Purwo. Sebanyak tiga Alut SAR digunakan, yaitu helikopter HR 3606 BASARNAS, helikopter Bell 429 POLRI, dan pesawat Cesna 217 API Banyuwangi," tuturnya.

 

