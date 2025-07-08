Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dramatis, Detik-Detik Evakuasi Dua Korban KMP Tunu Pratama Jaya

Dwinarto , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |19:08 WIB

Tim SAR evakuasi korban KMP Tunu Pratama Jaya (Foto: Ist)
A
A
A

BANYUWANGI – Operasi SAR gabungan KMP Tunu Pratama Jaya diselimuti ketegangan dan perjuangan saat tim harus berjibaku dengan alam untuk mengevakuasi dua jenazah di perairan selatan Selat Bali. Dalam suasana gelap dini hari dan gelombang yang mengganas, tim SAR menunjukkan dedikasi luar biasa demi membawa pulang para korban.

SMC Operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya, Eko Suyatno, menjelaskan penemuan jenazah pertama oleh nelayan pada pukul 01.24 WIB, Selasa (8/7/2025) memicu respons cepat, namun proses evakuasi jauh dari kata mudah.

"Proses evakuasi dilakukan dalam kondisi gelap pada dini hari, gelombang yang cukup tinggi, dan kuatnya arus di perairan selatan," ungkap Eko.

Tim SAR gabungan memerlukan waktu hingga pukul 03.30 WIB atau hampir dua jam untuk berhasil membawa jenazah yang diduga berjenis kelamin laki-laki tersebut ke atas kapal.

Tak berselang lama, sekitar pukul 05.30 WIB, informasi penemuan jenazah kedua kembali diterima. Meskipun sudah sedikit terang, kondisi perairan tetap menantang. Dengan perahu karet Basarnas dan Satpolairud, tim SAR kembali menghadapi ombak dan arus deras. 

Jenazah kedua, diduga laki-laki, akhirnya berhasil dievakuasi ke darat sekitar pukul 06.28 WIB. Kedua jenazah ini kemudian dibawa ke RSUD Blambangan untuk identifikasi oleh tim DVI Polda Jatim.

 

Halaman:
1 2
      
