Cari KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali, Robot Bawah Laut Diturunkan

BANYUWANGI – Objek benda di bawah laut Selat Bali diidentifikasi jelas mengarah ke KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Identifikasi ini didasari pada tujuh referensi tanda-tanda fisik yang identik dengan KMP Tunu Pratama Jaya.

Panglima Koarmada II, Laksda TNI I Gung Putu Alit, menyatakan bahwa dari hasil analisis tim pencari gabungan memang ada kesamaan ciri-ciri fisik objek di bawah laut yang terdeteksi itu dengan ciri fisik KMP Tunu Pratama Jaya.

"Ditemukan tujuh referensi tanda-tanda fisik yang identik dengan KMP Tunu Pratama Jaya," kata I Gung Putu Alit saat konferensi pers di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (8/7/2025).

Nantinya, setelah adanya temuan objek yang diduga berupa kapal KMP Tunu Pratama Jaya, tim akan menerjunkan Remotely Operated Vehicle (ROV) atau sejenis kendaraan robot bawah laut nirawak yang menyerupai drone, dari KRI Spica 934. Tim Pushidrosal akan melakukan pendeteksian dengan side scan sonar.

Di sisi lain, Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto, menyatakan bahwa operasi pencarian pada hari ketujuh mengalami kendala akibat cuaca dan kondisi perairan di Selat Bali.

"Cuaca berawan tebal, kecepatan angin berkisar antara 4–25 knots, ketinggian gelombang maksimal di kisaran 2,5–3,5 meter, visibility 7 km, serta kecepatan arus permukaan 2,4 meter per second," ujar Ribut Eko Suyanto.

Sejauh ini, pada hari ketujuh pencarian gabungan, ditemukan dua jenazah tambahan korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.24 WIB, Selasa 8 Juli 2025, oleh nelayan, dan baru berhasil dievakuasi oleh tim pencari gabungan pada pukul 03.30 WIB.

"Jenazah kedua ditemukan pukul 05.30 WIB, setelah tim SAR gabungan mendapatkan informasi penemuan jenazah di Perairan Selat Tanjung Sembulungan. Proses evakuasi ke darat sekitar pukul 06.28 WIB," tukasnya.