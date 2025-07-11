Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kampus UGM Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Diplomat Kemlu

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |16:49 WIB
Kampus UGM Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Diplomat Kemlu
Ilustrasi Kampus UGM/Foto: Okezone
A
A
A

SLEMAN – Kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Arya Daru Pangayunan (ADP), membawa kesedihan bagi civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM). Arya merupakan alumni kampus tersebut.

Arya diketahui sebagai alumnus Jurusan Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM. Hal ini sangat mengejutkan bagi keluarga besar Fisipol UGM.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, mengatakan kabar meninggalnya Arya sangat menyedihkan sekaligus mengagetkan keluarga kampus. UGM menyampaikan duka dan bela sungkawa mendalam.

"Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Kami juga berharap kematian almarhum yang tampak tidak wajar dapat diusut tuntas. Ini demi kemanusiaan dan tanggung jawab perlindungan negara kepada warganya," kata Arie dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (11/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173527/adp-e0sF_large.jpg
Legislator Komisi XIII DPR Minta Polri Usut Kembali Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172215/djuhan-HBT2_large.jpg
Bareskrim Asistensi Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169314/susilaningtias-wnlJ_large.jpg
Ini Alasan Keluarga Diplomat Arya Daru Ajukan Perlindungan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169256/susilaningtias-ZwEx_large.jpg
6 Anggota Keluarga Arya Daru Ajukan Permohonan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169232/penghormatan_terakhir_zetro_leonardo_purba-cE52_large.jpg
Beri Penghormatan Terakhir pada Zetro, Menlu RI: Selamat Jalan, Tugasmu Akan Kami Lanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169088/zetro-SzjW_large.jpg
Jenazah Zetro, Staf KBRI Peru Korban Penembakan Bakal Dimakamkan Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement