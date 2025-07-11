Pemerintah Diminta Bantu Pemulangan Jenazah TKW Cirebon yang Meninggal di Malaysia

CIREBON – Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Tasmi (50), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kelurahan Kesambi, Kota Cirebon. Ia dinyatakan meninggal dunia di Malaysia, Rabu (9/7/2025).

Almarhumah yang sudah bekerja di Negeri Jiran sejak 2013 itu, dikabarkan menghembuskan napas terakhir akibat sakit. Hingga kini jenazahnya masih tertahan di Kuala Lumpur.

Kabar duka tersebut disampaikan kepada keluarga oleh anak Almarhumah melalui sambungan telepon. Apandi, adik kandung Tasmi, mengaku sangat terpukul setelah mendengar kabar tersebut.

“Saya sangat kaget ketika mendapat kabar dari anaknya bahwa kakak saya meninggal dunia di Malaysia. Kabar itu saya terima hari Rabu, dan sampai sekarang saya masih tidak percaya,” tutur Apandi, Jumat (11/7/2025).

Ia mengisahkan, sang kakak telah merantau ke Malaysia selama 12 tahun dan belum pernah kembali ke Tanah Air. Komunikasi dengan keluarga di kampung pun sangat terbatas karena keterbatasan ekonomi. Bahkan, di masa-masa terakhirnya, Tasmi sempat menyampaikan keinginan untuk pulang, namun terhalang biaya.