Pulang Liburan Bersama Cucu, Begini Kondisi Jokowi Setelah Sakit

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke Kota Solo setelah menikmati liburan bersama cucu, Sabtu (12/7/2025). Saat ini, kondisi Jokowi semakin membaik setelah sebelumnya terkena alergi kulit.

Pantauan Okezone, saat Jokowi tiba kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jokowi langsung menyapa awak media sebelum masuk ke dalam rumah.

Jokowi juga menyempatkan waktu untuk berfoto dengan masyarakat yang kebetulan saat itu berkunjung ke rumahnya.

Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan, liburan bersama cucu berlangsung sekitar dua minggu lebih.

Selama liburan bersama cucu, aktivitas Jokowi adalah bermain pasir, layang-layang, naik kendaraan bermotor roda empat ATV di pantai, hingga makan siang dan makan malam bersama.

"Hari-hari bersama keluarga, suasananya memang suasana liburan," kata Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

Syarif juga membantah bahwa Jokowi naik ATV merupakan video editan. Aktivitas itu memang berlangsung saat Jokowi liburan bersama para cucu.