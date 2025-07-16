Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Gegara Cintanya Ditolak, Kakek 60 Tahun Ini Nekat Culik Siswi SMP 

Bulan Sri Indra Maya , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |09:57 WIB
Gegara Cintanya Ditolak, Kakek 60 Tahun Ini Nekat Culik Siswi SMP 
Kasus penculikan (foto: freepik)
BONE – Seorang pria lanjut usia berinisial SR (60), warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, nekat menculik seorang siswi SMP berinisial NA setelah cintanya ditolak oleh korban dan keluarganya. Ironisnya, aksi bejat ini tidak dilakukan seorang diri, melainkan dibantu oleh empat rekannya.

Peristiwa penculikan tersebut terjadi di Dusun Tanah Cellae, Desa Abbanuang, Kabupaten Bone. Saat itu, korban yang baru saja pulang sekolah mengendarai sepeda motor dihentikan secara paksa oleh pelaku utama SR dan rekannya.

Korban sempat melawan dan berusaha kabur, namun kelima pelaku memaksa korban masuk ke dalam mobil. Salah seorang pelaku bahkan membawa kabur motor korban untuk mengikuti rombongan penculik.

Kelima terduga pelaku yang diamankan polisi yaitu SR, otak penculikan; HJ, membantu mengangkat korban dari motor; APR, sopir mobil yang digunakan untuk menculik; MAA, membawa motor korban; dan AD (perempuan), menenangkan korban saat korban memberontak di dalam mobil.

"Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tidak berani menolong karena para pelaku diduga membawa senjata tajam," ujar Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, Rabu (16/7/2025).

 

