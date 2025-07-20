Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ribuan Kader Padati Penutupan Kongres PSI, Prabowo dan Gibran Dijadwalkan Hadir

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |18:00 WIB
Ribuan Kader Padati Penutupan Kongres PSI, Prabowo dan Gibran Dijadwalkan Hadir
Kader PSI hadiri penutupan kongres (foto; dok ist)
A
A
A

SOLO – Ribuan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memadati Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), untuk menghadiri penutupan Kongres PSI 2025. Mereka kompak mengenakan kaus putih bergambar logo gajah, simbol baru partai yang tengah bertransformasi.

Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kader mengular sejak pukul 14.00 WIB. Petugas keamanan melakukan pemeriksaan ketat sebelum peserta diizinkan masuk ke dalam auditorium.

Puncak agenda penutupan dijadwalkan akan dihadiri Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato kebangsaan pada pukul 19.00 WIB.

Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan pihaknya telah menyiapkan agenda penutupan kongres secara maksimal. 

“InsyaAllah kalau tidak ada halangan, beliau (Prabowo) akan hadir menutup secara resmi Kongres PSI 2025,” ujar Raja Juli.

 

