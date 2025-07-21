Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Polda Jabar Bidik Tersangka

BANDUNG - Polda Jawa Barat mengambil alih penanganan kasus pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Polisi masih melakukan penyelidikan awal untuk mengungkap penyebab utama peristiwa yang mengakibatkan tiga orang tewas.

"(penanganan kasus) diambil Polda Jabar. Kami masih terus lakukan asistensi terhadap penyelidikan kasus tersebut," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Senin (21/7/2025).

Hendra menyatakan, penyelenggara acara atau event organizer (EO) berpotensi diperiksa oleh Polda Jabar.

Pasalnya, pihak EO merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan acara.

"Tahapan kami adalah penyelidikan awal. Kalau mempelai kan sudah menyerahkan (penyelenggaraan acara) kepada EO," tutup Hendra.

