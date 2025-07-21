Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puluhan Bus Pariwisata Blokade Flyover Pasupati Bandung, Arus Lalu Lintas Lumpuh

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |17:21 WIB
Puluhan Bus Pariwisata Blokade Flyover Pasupati Bandung, Arus Lalu Lintas Lumpuh
Puluhan bus pariwisata memblokade Flyover Pasupati (foto: Okezone/Agus)
A
A
A

BANDUNG – Puluhan bus pariwisata memblokade Flyover Pasupati atau Jalan Mochtar Kusumaatmadja, Kota Bandung, Senin (21/7/2025). Aksi ini dilakukan oleh para sopir bus sebagai bentuk kekecewaan karena Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak menemui mereka.

Akibat blokade tersebut, arus lalu lintas dari arah timur ke barat, menuju Gerbang Tol Pasteur, lumpuh total. Kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, tidak dapat melintas.

Untuk mengurai kemacetan, Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Pratama turun langsung melakukan pendekatan persuasif kepada para peserta aksi agar membuka jalur. Namun, hingga berita ini ditulis, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Aksi blokade merupakan kelanjutan dari unjuk rasa damai yang sebelumnya dilakukan para pelaku usaha dan pekerja sektor pariwisata di Gedung Sate. Mereka kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi.

Bahkan, audiensi yang sempat digelar tidak menghasilkan kesepakatan. Pemprov Jabar tetap bersikukuh mempertahankan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 45 tentang larangan study tour ke luar daerah bagi siswa.

Sebelumnya diberitakan, massa yang menamakan diri Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) menggeruduk Gedung Sate dan DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Mereka menuntut agar Gubernur mencabut larangan study tour ke luar daerah.

 

