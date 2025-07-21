Toyota Vellfire Bawa Perempuan Cantik Tabrak Sejumlah Kendaraan, 2 Orang Jadi Korban

MEDAN - Kecelakaan beruntun melibatkan mobil Toyota Vellfire, Toyota Avanza, dan becak motor (betor) terjadi di Jalan Sei Batang Hari, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (21/7/2025).

Dalam kecelakaan tersebut, dua pengemudi mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Thamrin untuk mendapatkan perawatan medis.

Saksi mata di lokasi kejadian, Ridwan, mengatakan Toyota Vellfire sempat terlihat tidak stabil sebelum akhirnya menabrak kendaraan di depannya.

“Sepertinya sopir Vellfire itu mengantuk. Mobilnya oleng, keluar jalur, dan langsung menabrak Avanza. Betor yang di belakang juga ikut menabrak,” ujar Ridwan di lokasi.

Ridwan menambahkan, saat kejadian, Toyota Vellfire membawa seorang penumpang perempuan yang langsung meninggalkan lokasi tak lama setelah kecelakaan.

“Perempuannya langsung pergi, cuma sopirnya yang luka. Kalau Avanza, hanya sopir saja, tidak ada penumpang,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun Okezone, Toyota Vellfire berwarna putih datang dari arah Rumah Sakit Bunda Thamrin menuju Jalan Sunggal.

Namun, saat melintasi ruas jalan tersebut, kendaraan mewah itu diduga oleng dan keluar jalur sebelum menghantam bagian depan Toyota Avanza berwarna hitam yang datang dari arah berlawanan.

Tabrakan juga menyebabkan sebuah betor yang berada di belakang Avanza ikut menabrak bagian belakang mobil tersebut.