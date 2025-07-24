Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Buka Muktamar Hima Persis, Kapolri: Jaga Nilai Persatuan-Kesatuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |23:58 WIB
Buka Muktamar Hima Persis, Kapolri: Jaga Nilai Persatuan-Kesatuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Biro Setpres)
RIAU Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) untuk menjaga serta merawat nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat membuka Muktamar XI Hima Persis di SKA Convention Exhibition, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (24/7/2025).

“Hima Persis dapat melahirkan kader-kader yang berkomitmen kuat untuk mendukung penuh setiap program dan kebijakan pemerintah, serta merawat kebhinnekaan dan mempererat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman,” kata Sigit.

Kapolri juga mengajak Hima Persis untuk terus bersinergi dan berkolaborasi bersama Polri dalam rangka menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo Subianto.

“Tingkatkan terus sinergisitas dan soliditas yang telah terjalin antara Polri dan Hima Persis serta seluruh stakeholder,” ujar Sigit.

 

