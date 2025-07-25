Advertisement
HOME NEWS JATENG

Waduh! Guru Besar Unsoed Diduga Lecehkan Sejumlah Mahasiswi

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |14:43 WIB
Waduh! Guru Besar Unsoed Diduga Lecehkan Sejumlah Mahasiswi
Guru Besar Unsoed Diduga Lecehkan Mahasiswi (foto: freepik)
A
A
A

SEMARANG – Seorang guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi. Korban diduga lebih dari satu orang dan berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed.

Dugaan kasus ini mencuat setelah adanya laporan ke internal kampus, khususnya kepada Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Tim internal telah dibentuk untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Tim pemeriksa yang terdiri dari tujuh orang ditugaskan untuk menyelesaikan dugaan kekerasan seksual ini.

Dekan FISIP Unsoed, Slamet Riyadi, belum memberikan respons atau konfirmasi saat dikirimi pesan melalui WhatsApp.

 

Halaman:
1 2 3
      
