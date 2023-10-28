RPA Perindo Berkoordinasi dengan UPTD Sulut Dorong Percepatan Penyelesaian Kasus Pelecehan Mahasiswi

MANADO -Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Perlindungan Perempaun dan Anak (RPA) Perindo Sulawesi Utara, Anneke Lesar, mendatangi kantor UPTD PPA Sulut yang berada di ruas Jalan TNI Tikala Manado untuk mengecek perkembangan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi inisial GH.

Lesar meminta UPTD yang bekerjasama dengan Polda Sulut yang menangani kasus ini dapat berkoordinasi untuk segera menyelesaikan kasus yang sudah setahun belum rampung.

"Kerja sama Polda kan memang dengan UPTD, makanya kita koordinasi. Kita ingin tahu sejauh apa koordinasi dengan Polda. Kita dorong, biar prosesnya lebih cepat, ini kasus sudah satu tahun," kata Anneke Lesar, Jumat (27/10/2023).