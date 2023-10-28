Perindo Kaltim Akan Gunakan Cara-Cara Sejuk untuk Raih Suara Memenangkan Ganjar-Mahfud

SAMARINDA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim), Hamdani, mengatakan pihaknya akan optimal dalam memenangkan Ganjar-Mahfud di Kaltim.

Ia pun akan menggunakan cara-cara sejuk untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

BACA JUGA:

Dijelaskan dia, pasangan Ganjar - Mahfud adalah sosok yang intelektual. Menurutnya, masyarakat Kaltim sudah sangat kenal bagaimana sepak terjang keduanya dalam dunia politik Indonesia. Dia meyakini, Ganjar - Mahfud sudah memenangkan hati masyarakat Kaltim.

"Saya kira masyarakat sudah bisa melihat bagaimana sosok Ganjar Mahfud. Keduanya sosok intelektual yang santun, masyarakat sudah paham itu," ujarnya, Jumat (27/10/2023).

BACA JUGA:

Pihaknya pun menargetkan kemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 65 persen di Kaltim.

Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kalimantan Timur (Kaltim), Hamdani, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan pembekalan DPD Partai Perindo di Samarinda, Jumat (27/10/2023).