HOME NEWS NUSANTARA

Evakuasi Jenazah Joni Hendra Korban KKB Papua Selesai, Negara Tidak Akan Diam

Nathan Making , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |13:10 WIB
Jenazah Joni Hendra, korban kebengisan KKB/Foto: Nathan Making-Okezone
TIMIKA – Proses evakuasi jenazah Joni Hendra, warga sipil korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), berlangsung pada Sabtu (26/7/2025). Joni ditembak saat sedang berjualan di kios miliknya, Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Jenazah diberangkatkan dari Intan Jaya pada pukul 07.30 WIT dan tiba di Bandara Mozes Kilangin, Timika, satu jam kemudian. Setibanya di Timika, jenazah langsung dibawa ke RSUD Mimika untuk penanganan lebih lanjut sebelum diterbangkan ke kampung halaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada pukul 11.00 WIT.

Proses evakuasi berjalan lancar berkat koordinasi lintas pihak, termasuk aparat keamanan, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada korban serta dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, menyampaikan belasungkawa mendalam. Satgas berkomitmen akan menindak tegas pelaku penembakan.

“Kematian almarhum adalah luka bagi kita semua. Kami berkomitmen penuh untuk menindak tegas pelaku. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” tegas Faizal.

