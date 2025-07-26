Gempa M6,0 Guncang Sorong Papua Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa dengan kekuatan M6,0 mengguncang Pantai Utara Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu, 26 Juli 2025 pukul 12.31.47 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,8.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 0,39° LS; 131,60° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 64 km arah timur laut Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada kedalaman 14 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Sorong. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser sinistral (left-lateral strike-slip fault),” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan resminya.

Gempabumi ini dirasakan di daerah Sorong dengan skala intensitas III–IV MMI (bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Raja Ampat dengan intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seperti ada truk berlalu), dan daerah Ransiki dengan intensitas II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Daryono memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 12.50 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya dua aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, atau tidak mengalami kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Fetra Hariandja)