Gempa M4,7 Guncang Pesisir Barat Lampung

JAKARTA – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah barat daya Pesisir Barat, Lampung, pada Sabtu (26/7/2025) pukul 15.50 WIB.

Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resminya di media sosial.

Berdasarkan data sementara, pusat gempa berada pada koordinat 6,22 Lintang Selatan dan 103,72 Bujur Timur, atau sekitar 117 km barat daya dari Pesisir Barat, Lampung, dengan kedalaman 10 km.

BMKG menegaskan, bahwa informasi ini masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan proses analisis data yang lebih lengkap.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG dalam keterangannya.