Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,7 Guncang Pesisir Barat Lampung

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |16:23 WIB
Gempa M4,7 Guncang Pesisir Barat Lampung
Gempa Lampung (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah barat daya Pesisir Barat, Lampung, pada Sabtu (26/7/2025) pukul 15.50 WIB. 

Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resminya di media sosial.

Berdasarkan data sementara, pusat gempa berada pada koordinat 6,22 Lintang Selatan dan 103,72 Bujur Timur, atau sekitar 117 km barat daya dari Pesisir Barat, Lampung, dengan kedalaman 10 km.

BMKG menegaskan, bahwa informasi ini masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan proses analisis data yang lebih lengkap.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG dalam keterangannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Lampung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179481//gempa_ntt-WXpq_large.jpg
Gempa M6,3 Guncang NTT, BMKG: Akibat Tumbukan Lempeng Indo-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179475//hujan-36EV_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179468//gempa-GN4T_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,4 Guncang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179445//gempa-FwBc_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179417//gempa-GpEv_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalaman 19 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179382//gempa_banten-rHxF_large.jpg
Gempa Guncang Muara Binuangeun Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement