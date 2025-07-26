Modus Pengobatan Gaib, Dukun Palsu di Cirebon Tipu Warga hingga Ratusan Juta

CIREBON – Pria berinisial SI, warga Blok Cibogoh, Desa Warujaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ditangkap jajaran Polsek Kaliwedi. Ia diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp110 juta dengan modus pengobatan gaib.

Kapolsek Kaliwedi, AKP Sugiono, menjelaskan kasus tersebut bermula pada 25 Maret 2024, saat pelaku menawarkan jasa pengobatan nonmedis kepada istri korban, IF (40), yang sedang sakit. Pelaku mengklaim nyawa korban telah ‘dibeli’ oleh makhluk gaib karena kandungannya tiba-tiba menghilang, dan meminta sejumlah uang agar bisa melakukan ritual penyelamatan.

“Korban yang panik lalu menyerahkan uang sebesar Rp100 juta sebagai mahar pengobatan,” ujar AKP Sugiono saat konferensi pers di Mapolsek Kaliwedi, Jumat (25/7/2025).

Tidak berhenti di situ, lanjut AKP Sugiono, pelaku kembali meminta tambahan uang sebesar Rp10 juta untuk keperluan ritual lanjutan. Pelaku berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu minggu. Namun hingga saat ini, janji itu tidak pernah ditepati.

“Total kerugian korban mencapai Rp110 juta. Kami telah mengamankan barang bukti berupa kwitansi pembayaran,” katanya.