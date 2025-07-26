Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Modus Pengobatan Gaib, Dukun Palsu di Cirebon Tipu Warga hingga Ratusan Juta

Muslimin , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |04:02 WIB
Modus Pengobatan Gaib, Dukun Palsu di Cirebon Tipu Warga hingga Ratusan Juta
Dukun palsu di Cirebon, Jawa Barat (Foto: Muslimin/Okezone)
A
A
A

CIREBON – Pria berinisial SI, warga Blok Cibogoh, Desa Warujaya, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ditangkap jajaran Polsek Kaliwedi. Ia diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp110 juta dengan modus pengobatan gaib.

Kapolsek Kaliwedi, AKP Sugiono, menjelaskan kasus tersebut bermula pada 25 Maret 2024, saat pelaku menawarkan jasa pengobatan nonmedis kepada istri korban, IF (40), yang sedang sakit. Pelaku mengklaim nyawa korban telah ‘dibeli’ oleh makhluk gaib karena kandungannya tiba-tiba menghilang, dan meminta sejumlah uang agar bisa melakukan ritual penyelamatan.

“Korban yang panik lalu menyerahkan uang sebesar Rp100 juta sebagai mahar pengobatan,” ujar AKP Sugiono saat konferensi pers di Mapolsek Kaliwedi, Jumat (25/7/2025).

Tidak berhenti di situ, lanjut AKP Sugiono, pelaku kembali meminta tambahan uang sebesar Rp10 juta untuk keperluan ritual lanjutan. Pelaku berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu minggu. Namun hingga saat ini, janji itu tidak pernah ditepati.

“Total kerugian korban mencapai Rp110 juta. Kami telah mengamankan barang bukti berupa kwitansi pembayaran,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cirebon Dukun Palsu Penipuan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160508/penipuan-YU1X_large.jpg
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement