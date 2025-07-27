Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ditikam 3 OTK, Tukang Ojek Bersimbah Darah Usai Antar Penumpang di Deiyai Papua Tengah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |17:36 WIB
Ditikam 3 OTK, Tukang Ojek Bersimbah Darah Usai Antar Penumpang di Deiyai Papua Tengah
Tukang ojek bersimbah darah usai antar-penumpang di Deiyai, Papua Tengah (Foto: Dok)
A
A
A

ANIAI – Tukang ojek, Aris Munandar (28) ditikam tiga orang tak dikenal (OTK) di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Korban ditikam usai mengantar penumpang wanita ke pasar.

“Korban saat itu sedang mengantar penumpang di kawasan Pasar Baru Waghete II, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah,” kata Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Minggu (27/7/2025).

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 26 Juli pagi. Berdasarkan keterangan saksi mata, saat melintas korban sempat menyapa warga dengan membunyikan klakson.

“Tak lama setelah itu, korban terlihat kembali dari arah pasar dalam kondisi luka parah dan jatuh tak sadarkan diri di depan kios warga,” ujarnya.

Korban kemudian dievakuasi warga sekitar ke RSUD Waghete II, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Paniai untuk mendapatkan tindakan operasi. Korban diketahui mengalami luka serius di beberapa bagian tubuhnya.

“Korban diketahui mengalami luka sobek di pundak kiri dan kanan serta luka tikaman pada tangan kanan, akibat serangan senjata tajam yang dilakukan oleh tiga pemuda OTK berboncengan menggunakan sepeda motor," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
