Viral! Anak di Probolinggo Aniaya dan Usir Ibu Kandung, Korban Ditemukan Terlantar

PROBOLINGGO - Warganet digegerkan dengan video viral yang memperlihatkan aksi seorang anak yang tega menganiaya, dan mengusir ibu kandungnya sendiri di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Peristiwa menyedihkan ini terjadi di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, dan kini mendapat sorotan luas dari publik.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ariefracma, tampak seorang wanita lansia berinisial NI (70) diperlakukan tidak layak oleh anak perempuannya, berinisial MA. Aksi kekerasan itu pun memicu kemarahan netizen yang mengecam tindakan anak terhadap ibu kandungnya.

Tak lama setelah video tersebut beredar, Mbah NI ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, terlantar di pinggir jalan desa. Menurut keterangan warga, peristiwa itu terjadi pada Jumat, 25 Juli 2025. Lansia tersebut kemudian dievakuasi oleh seorang warga yang peduli dan dibawa ke sebuah panti jompo di Kota Malang untuk mendapatkan perawatan dan tempat tinggal yang layak.

“Aksi itu bikin kaget warga, apalagi video yang tersebar itu membuat masyarakat merasa prihatin. Memang selama ini sering terdengar keributan di rumah mereka,” ujar Edi, perangkat Desa Jambangan, Sabtu (26/7/2025).