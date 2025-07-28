Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sumanto Ngamuk Tikam Warga yang Pulang Acara Syukuran hingga Tewas Bersimbah Darah

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |10:11 WIB
JAMBI-  Seorang warga tewas usai menjadi korban penikaman di Parit 4, Kampung Nelayan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi. Korban bernama Andra (41) tewas ditikam Sumanto (47).

Petugas Polres Tanjab Barat yang mendapatkan laporan dari masyarakat bergerak cepat, pelaku berhasil diringkus satu jam setelah kejadian. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah kapal nelayan.

"Kami bergerak cepat setelah menerima laporan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, kami berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 1 jam," ujar Kapolres Tanjab Barat, AKBP Agung Basuki, Senin (28/7/2025).

"Korban atas nama Adra. Pelaku penikaman yang sudah diamankan bernama Sumanto," sambungnya.

Korban yang berprofesi sebagai nelayan ini baru pulang dari acara syukuran. Korban tewas saat dirawat di rumah sakit.

Setelah ditikam, korban ini sempat berlari serta berteriak meminta pertolongan. Namun, kucuran darah yang keluar dari tubuhnya membuat korban terjatuh sekitar 20 meter dari lokasi penikaman.

 

