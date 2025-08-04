Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Santri Tewas Ditendang Teman Sekamar

Ema Widiawati , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |16:36 WIB
Tragis! Santri Tewas Ditendang Teman Sekamar
Santri asal Janapria, Lombok Tengah, berinisial ZA (14) meninggal dunia/Foto: Ema Widia-Okezone
A
A
A

LOMBOK TENGAH – Nasib tragis menimpa seorang santri asal Janapria, Lombok Tengah, berinisial ZA (14). Ia meninggal dunia usai mengalami kekerasan dari teman sekamarnya di asrama putra salah satu pondok pesantren di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok, Aiptu Pipin Setyaningrum menjelaskan, peristiwa tragis tersebut terjadi saat para santri berada di kamar mereka setelah sholat Ashar. Saat itu, korban mengalami cekcok dari pelaku yang juga teman sekamarnya. Aksi tersebut berujung pada kekerasan hingga korban tak sadarkan diri.

“Antara korban dan pelaku satu kamar. Pulang sholat Ashar cekcok hingga terjadi kekerasan. Korban ditendang pelaku dan terbentur tembok,” ungkap Pipin, Senin (4/08/2025).

Polisi belum menerima laporan dari pihak keluarga terkait kasus kekerasan yang menghilangkan nyawa tersebut.

“Pelaku saat ini belum diamankan. Orangtua korban belum mau melaporkan kejadian ini lantaran menganggap sebagai musibah. Belum ada laporan ke Polres, namun kami akan melakukan pemanggilan kepada pimpinan pondok pesantren,” tegasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/519/2989186/majelis-hakim-vonis-6-5-tahun-penjara-penganiaya-santri-ponpes-di-kediri-8LpTyyBO7T.jpg
Majelis Hakim Vonis 6,5 Tahun Penjara Penganiaya Santri Ponpes di Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/340/2982973/polisi-tetapkan-seorang-tersangka-penganiayaan-hingga-tewaskan-santri-di-lampung-h2yvPd7Lbs.jpg
Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Penganiayaan hingga Tewaskan Santri di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/337/2976339/santri-di-kediri-tewas-kemenag-sebut-ponpes-pptq-al-hanifiyyah-tak-berizin-UHJ8IQqfps.jpg
Santri di Kediri Tewas, Kemenag Sebut Ponpes PPTQ Al Hanifiyyah Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/512/2881097/tragis-santri-tewas-dikeroyok-8-temannya-di-ponpes-temanggung-sxgwBf1mfi.jpg
Tragis! Santri Tewas Dikeroyok 8 Temannya di Ponpes Temanggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/16/512/2747284/santri-ponpes-grobogan-tewas-dipukuli-teman-sendiri-pelaku-masih-di-bawah-umur-diamankan-polisi-PvkQmnmdcZ.jpg
Santri Ponpes Grobogan Tewas Dipukuli Teman Sendiri, Pelaku Masih di Bawah Umur Diamankan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/30/512/1503395/santri-di-tegal-tewas-dikeroyok-kawan-mondok-veVzHyIwGf.jpg
Santri di Tegal Tewas Dikeroyok Kawan Mondok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement