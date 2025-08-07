Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Panglima Militer Israel Tolak Rencana Netanyahu Kuasai Seluruh Gaza

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |06:33 WIB
Panglima Militer Israel Tolak Rencana Netanyahu Kuasai Seluruh Gaza
Kondisi di Gaza (foto: APNews)
A
A
A

TEL AVIV – Panglima militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dilaporkan menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merebut sisa wilayah Gaza yang belum dikuasai militer. Penolakan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap Netanyahu, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional.

Menurut tiga pejabat Israel yang dikutip oleh media lokal, penolakan tersebut disampaikan dalam pertemuan selama tiga jam yang berlangsung tegang pada Selasa lalu. Dalam pertemuan tersebut, Zamir memperingatkan bahwa melanjutkan invasi penuh ke wilayah Gaza akan menjadi langkah berisiko tinggi bagi militer Israel.

“Merebut sisa wilayah Gaza bisa menjebak militer Israel dalam konflik berkepanjangan, serta membahayakan para sandera yang masih ditahan Hamas,” ujar sumber yang mendapatkan pengarahan terkait isi pertemuan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/8/2025).

75% Wilayah Gaza Telah Dikuasai

Setelah hampir dua tahun agresi militer sejak serangan Hamas ke Israel selatan pada Oktober 2023, militer Israel menyatakan telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza. Namun, upaya untuk menguasai sisa wilayah masih menghadapi hambatan, baik secara militer maupun diplomatik.

Militer Israel menyatakan pihaknya berhati-hati dalam operasi militer, terutama di wilayah-wilayah yang diyakini menjadi lokasi penyanderaan. Banyak dari sandera yang dibebaskan sejauh ini berasal dari negosiasi diplomatik, bukan operasi militer.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181939//bendera_kazakhstan-yv0A_large.jpg
Donald Trump: Kazakhstan Akan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3181930//israel_melancarkan_serangan_udara_ke_lebanon-6zGe_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara Besar-besaran ke Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181443//tentara_israel_tangkap_warga_palestina-4taE_large.jpg
Israel Ajukan RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181198//mantan_jaksa_militer_mayor_jenderal_yifat_tomer_yerushalmi-TgeJ_large.jpg
Bocorkan Video Tentara Siksa Tahanan Palestina, Mantan Pengacara Militer Israel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181180//gaza-q4UO_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 3 Warga Palestina di Gaza, Total 239 Tewas Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180759//sayed-WrGb_large.jpg
Iran Ancam Israel Akan Alami Kekalahan Berat Dalam Perang Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement