Kanada Kirim Bantuan ke Gaza via Udara, Sebut Israel Langgar Hukum Internasional

JAKARTA – Kanada menyatakan pada Senin (4/8/2025) bahwa mereka telah mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza, yang telah berada di bawah serangan militer Israel selama hampir 22 bulan. Ottawa kembali menuduh Israel melanggar hukum internasional.

“(Angkatan Bersenjata Kanada) mengerahkan pesawat Hercules CC-130J untuk melakukan airdrop bantuan kemanusiaan penting mendukung Global Affairs Canada ke Jalur Gaza. Airdrop tersebut terdiri dari 21.600 pon bantuan,” ujar pemerintah Kanada dalam pernyataan yang dikutip Reuters.

Canadian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa ini adalah pengiriman bantuan kemanusiaan pertama Angkatan Bersenjata Kanada ke Gaza menggunakan pesawat mereka sendiri.

Militer Israel menyebut sebanyak 120 paket bantuan pangan untuk penduduk Gaza dikirimkan melalui udara oleh enam negara, termasuk Kanada. Lima negara lainnya yakni Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, Jerman, dan Belgia.

Pekan lalu, Kanada menyatakan berencana mengakui Negara Palestina pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September, meningkatkan tekanan terhadap Israel di tengah meluasnya kelaparan di Gaza.

Kanada juga menyatakan pada Senin bahwa pembatasan yang diberlakukan Israel menimbulkan tantangan bagi badan-badan kemanusiaan.

“Penghambatan bantuan ini merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan harus segera diakhiri,” tegas pemerintah Kanada.

Kedutaan Besar Israel di Ottawa belum memberikan komentar. Israel membantah tuduhan pelanggaran hukum internasional dan menyalahkan Hamas atas penderitaan di Gaza.