Gempa M4,7 Guncang Molonguane Talaud Sulut

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,7 magnitudo mengguncang wilayah Molonguane, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara pada Kamis (7/8/2025) pukul 10.47 WIB.

"Mag:4.7, 07-Agu-25 10:47:05 WIB, Lok:4.18 LU, 126.78 BT (Pusat gempa berada di darat 23 km timur laut Melonguane), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi dirasakan di Kabupaten Talaud. Belum diketahui dampak gempa bumi yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) III Kab. Talaud," jelasnya.



(Awaludin)