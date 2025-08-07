Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,7 Guncang Molonguane Talaud Sulut 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |11:38 WIB
Gempa M4,7 Guncang Molonguane Talaud Sulut 
Gempa Guncang Molonguane Talaud Sulut (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,7 magnitudo mengguncang wilayah Molonguane, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara pada Kamis (7/8/2025) pukul 10.47 WIB.

"Mag:4.7, 07-Agu-25 10:47:05 WIB, Lok:4.18 LU, 126.78 BT (Pusat gempa berada di darat 23 km timur laut Melonguane), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa bumi dirasakan di Kabupaten Talaud. Belum diketahui dampak gempa bumi yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) III Kab. Talaud," jelasnya.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290//gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182219//viral-wCYN_large.jpg
Waspada! Siklon Tropis Fung-Wong hingga Gelombang Atmosfer Picu Hujan Sepekan Kedepan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182218//gempa-MGms_large.jpg
BMKG Ungkap Fakta Mengejutkan, Tarakan Daerah Paling Rawan Gempa di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182166//jabodetabek_diprakirakan_hujan-xEdO_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660//hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement