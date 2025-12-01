Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Prakiraan Cuaca di Jabodetabek pada Awal Desember

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |05:05 WIB
Ini Prakiraan Cuaca di Jabodetabek pada Awal Desember
Cuaca Jabodetabek (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari ini Senin (1/12/2025) didominasi kondisi berawan hingga berpotensi hujan di sejumlah titik. Masyarakat diminta mewaspadai perubahan cuaca terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Pada pagi hari, cuaca di Jabodetabek diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan tebal dengan peluang hujan yang lebih meluas. BMKG menyebutkan, hujan ringan diperkirakan mengguyur sebagian besar wilayah Jabodetabek, sementara hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten & Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari, khususnya di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten & Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau mempersiapkan perlindungan tambahan dan memperhatikan kondisi langit sekitar.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
